Expo 2030 | Renzi | ' Raggi a grandi eventi come Dracula alla guida dell' Avis' **

Roma, 25 feb. (Adnkronos) - "La Raggi all'Expo è una provocazione culturale. Virginia Raggi è la donna per cui i romani non avranno le Olimpiadi nel 2024. E Dio solo sa quanto sarebbe stata una incredibile accoppiata le Olimpiadi nel 2024 e il Giubileo nel 2025: sarebbe stata una doppietta pazzesca per Roma". Così Matteo Renzi al Messaggero.it ricordando come Roma era in pole per l'assegnazione delle Olimpiadi ma Raggi ritirò la candidatura. "Ora che lei venga a farci la lezione sui grandi eventi è una barzelletta. Se poi Calenda la vota va bene, noi no. Raggi ai grandi eventi è come Dracula alla guida dell'Avis".

ilfoglio_it : Raggi ha fatto saltare l'intesa tra Azione e Italia Viva. Dopo la nomina dell'ex sindaca a capo della commissione E… - NicolaPorro : ????? Da non credere, guardate che ruolo hanno dato all'ex sindaco #Raggi (VIDEO) ???? - matteograndi : Dopo aver difeso per mesi Ricciardi contro ogni forma di buonsenso, ora @CarloCalenda vota la novax e No-Olimpiadi… - AleGrifeo : Andrebbe anche bandita Mosca dalla candidatura per l'Expo 2030. Spero avvenga al più presto. - Milanistadelusa : RT @DebFraRom1: Ho votato Calenda a Roma perché aveva assicurato che MAI avrebbe fatto accordi con il M5S. Non ho votato al secondo turno… -