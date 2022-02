Elodie | il relax in acqua si fa bollente | fisico da togliere il fiato

Leggi su juvedipendenza

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Una cantante di enorme successo; ecco cosa bisogna sapere su, donna dall’immenso fascino e dalla bellezza incredibile. Dal secondo posto ad Amici alla partecipazione al Festival di Sanremo fino alla storia d’amore con Marracash per arrivare ad una lotta sociale molto importante; tutte le curiosità su, cantante di successo. Instagram, nome completoDi Patrizi, nasce a Roma il tre maggio del 1990, è figlia di una modella ed un operatore, durante l’infanzia è stata costretta ad affrontare una brutta situazione, la malattia della madre (superata, per fortuna, senza troppe conseguenze) e fin da subito ha le idee decisamente chiare su quale strada intraprendere per quanto concerne il lato professionale. E’ stato il padre a trasmetterle amore e passione per la musica; per quanto riguarda l’aspetto ...