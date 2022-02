“È morto | resterà nel mio cuore” Lutto per Barbara D’Urso | l’addio in diretta quasi tra le lacrime

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Giornata davvero triste per, che ina ‘Pomeriggio Cinque’ èscoppiata a piangere davanti alle telecamere a causa di unche ha colpito lei e la trasmissione. Ha voluto rendergli omaggio in chiusura di programma e per la conduttrice televisiva non è stato facile affrontare quel momento. Mai avrebbe voluto concludere il suo ultimo appuntamento della settimana con questa notizia, ma purtroppo nelle scorse ore si è materializzato questo brutto evento. Susono uscite notizie poco piacevoli qualche giorno fa. Infatti, la collega Francesca Fagnani aveva svelato che Pamela Prati aveva deciso di denunciare Carmelita per il caso Mark Caltagirone: “Ha fatto più di una dichiarazione sconvolgente. S’, direi più di qualcuna. E ...