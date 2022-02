Covid, continua la discesa settimanale dell'indice Rt e dell'incidenza in Italia (Di venerdì 25 febbraio 2022) AGI - continua la discesa settimanale di indice Rt e incidenza in Italia. L'incidenza settimanale a livello nazionale scende a 552 ogni 100 mila abitanti nella settimana 18-24 febbraio contro i 672 ogni 100 mila abitanti della settimana precedente. È quanto rileva la cabina di regia ministero della Salute-Iss-Regioni riunita questa mattina. Giù anche l'indice Rt pari a 0,73 (range 0,68 - 0,82), in diminuzione rispetto alla settimana precedente (era pari a 0,77) e al di sotto della soglia epidemica. Lo stesso andamento si registra per l'indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero: Rt=0,76 ... Leggi su agi (Di venerdì 25 febbraio 2022) AGI -ladiRt ein. L'a livello nazionale scende a 552 ogni 100 mila abitanti nella settimana 18-24 febbraio contro i 672 ogni 100 mila abitantia settimana precedente. È quanto rileva la cabina di regia ministeroa Salute-Iss-Regioni riunita questa mattina. Giù anche l'Rt pari a 0,73 (range 0,68 - 0,82), in diminuzione rispetto alla settimana precedente (era pari a 0,77) e al di sottoa soglia epidemica. Lo stesso andamento si registra per l'di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero: Rt=0,76 ...

