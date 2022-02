Corsair | tastiere K100 | K70 e K65 finalmente lanciate con layout italiano

(Di venerdì 25 febbraio 2022)lancia tre delle più importantidel suo arsenale con. Parliamo della, K70 e K65, scopriamolo Leader mondiale nel settore dei dispositivi ad alte prestazioni dedicati a gamer e content creator,ha annunciato oggi la disponibilità di tre famosegaming:RGB, K70 RGB TKL e K65 RGB MINI. Sempre più appassionati hanno ora la possibilità di scegliere come loro tastiera gaming una di questi tre gioielli che adesso andiamo ad inquadrare più in particolare.RGB Pluripremiata tastiera gaming opto-meccanica, fiore all’occhiello dell’offerta dell’azienda, offre prestazioni senza paragoni. Questo grazie agli esclusivi switchOPX con ...

, leader mondiale nel settore dei dispositivi ad alte prestazioni dedicati a gamer e content creator, ha annunciato oggi la disponibilità di tre famose gaming, K100 RGB, K70 RGB TKL e K65 RGB MINI, in altre aree del mondo. Sempre più appassionati hanno ora la possibilità di scegliere come loro tastiera gaming la K100.