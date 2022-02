Conflitto in Ucraina, De Luca: “Cosa succede se bloccano forniture di gas” (Di venerdì 25 febbraio 2022) “Voglio esprimere a nome della Campania la nostra solidarietà al popolo ucraino che sta vivendo momenti drammatici, alle famiglie che vengono sconvolte e ai profughi. Solidarietà piena e profonda, sperando che una guerra non si scarichi in maniera drammatica sulle popolazioni civili”. Così il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, parlando dell’invasione della Russia L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 25 febbraio 2022) “Voglio esprimere a nome della Campania la nostra solidarietà al popolo ucraino che sta vivendo momenti drammatici, alle famiglie che vengono sconvolte e ai profughi. Solidarietà piena e profonda, sperando che una guerra non si scarichi in maniera drammatica sulle popolazioni civili”. Così il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De, parlando dell’invasione della Russia L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

