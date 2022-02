ATP Santiago 2022 | Tabilo sorprende Garin | Hanfmann e Kecmanovic superano gli scogli brasiliani | Martinez trionfa su Munar

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Se gli occhi del tennis mondiale sono tutti su Acapulco e Dubai, dove tra nuovi numeri 1 al mondo e improvvisi scatti d’ira sta succedendo qualsiasi cosa, non bisogna dimenticare che durante questa settimana è in corso di svolgimento anche il torneo didel Cile, unico di questa settimana sulla terra rossa. La sorpresa di giornata è lo scivolone di Cristian, numero 1 del tabellone e ventisettesimo giocatore al mondo, che si fare dal connazionale e compagno di Davis Alejandro: un doppio 6-3 che non ammette repliche e che certifica la crescita del cileno nato a Toronto, che tre settimane fa andava a tanto così da vincere il suo primo torneo nel circuito maggiore sul rosso di Cordoba. Contro di lui ci sarà Miomir: il serbo ha fatto valere le duecento posizioni ...

Il n.74 del ranking ha avuto vita facile contro il boliviano Hugo Dellien (n.98). Un match dominato da Bagnis che in 70 di gioco ha chiuso i giochi per 6 - 2 6 - 2. Rimanendo in casa argentina, il giovane Sebastián Báez (n.78 del ranking) ha continuato a dare ottimi segnali