Alberto Matano esce allo scoperto: "Ho un compagno e vorrei sposarmi ma per diventare genitore si è fatta una certa..." (Di venerdì 25 febbraio 2022) Sempre molto riservato per quanto riguarda la sua vita privata Matano ha spiegato perché non aveva mai parlato della sua relazione: 'Ritengo sia giusto e sano proteggere i propri sentimenti. E poi le ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 25 febbraio 2022) Sempre molto riservato per quanto riguarda la sua vita privataha spiegato perché non aveva mai parlato della sua relazione: 'Ritengo sia giusto e sano proteggere i propri sentimenti. E poi le ...

Advertising

ParliamoDiNews : “Ho un fidanzato e mi voglio sposare”. Alberto Matano, arriva il coming out. E il matrimonio - Notizie Dal Mondo… - SecolodItalia1 : Alberto Matano parla da attivista: “Vorrei sposare il mio compagno. Una lobby alle mie spalle? No, solo talento””… - eliophilia : Fermi tutti. Ma Alberto Matano quando ha fatto coming out? - 7Corriere : Su @7Corriere Michela Proietti @procorr intervista Alberto Matano @albmatano - _ControTendenza : Alberto Matano: «Ho un compagno e vorrei sposarmi, ma per i figli forse è tardi» (non è mai troppo tardi)… -