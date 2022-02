Ucraina, Russia, guerra: discorso Putin, l’analisi (Di giovedì 24 febbraio 2022) (Adnkronos) – L’Ucraina nominata 35 volte, la Russia 24. C’è spazio anche per l’Urss e per Lenin nei discorsi con cui Vladimir Putin ha annunciato l’inizio dell’invasione dell’Ucraina, secondo l’analisi eseguita da Volocom sulle 3695 parole con cui il presidente russo ha affrontato la situazione negli ultimi giorni. Aggettivi più usati: sovietica: 10; comunista: 7; ucraine: 5; ucraini: 5; necessario: 4; russo: 4; Ucraina: 4; vera: 4. amministrative: 3 civile: 3 Nomi più usati: nazionalisti: 10; potere: 10; partito: 8; situazione: 8; autorità: 7; governo: 7; realtà: 7; repubbliche: 7; dollari: 6; guerra: 6. Verbi più usati: cercando: 3; dare: 3; solleva: 3; succedendo: 3; affrontare: 2; aggiungere: 2; approfittato: 2; aumentate: ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 24 febbraio 2022) (Adnkronos) – L’nominata 35 volte, la24. C’è spazio anche per l’Urss e per Lenin nei discorsi con cui Vladimirha annunciato l’inizio dell’invasione dell’, secondoeseguita da Volocom sulle 3695 parole con cui il presidente russo ha affrontato la situazione negli ultimi giorni. Aggettivi più usati: sovietica: 10; comunista: 7; ucraine: 5; ucraini: 5; necessario: 4; russo: 4;: 4; vera: 4. amministrative: 3 civile: 3 Nomi più usati: nazionalisti: 10; potere: 10; partito: 8; situazione: 8; autorità: 7; governo: 7; realtà: 7; repubbliche: 7; dollari: 6;: 6. Verbi più usati: cercando: 3; dare: 3; solleva: 3; succedendo: 3; affrontare: 2; aggiungere: 2; approfittato: 2; aumentate: ...

