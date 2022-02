Ucraina | Chuguev bombardata Residenti feriti e in lacrime e fumo dagli edifici | ecco la città dopo l’attacco – Video

(Di giovedì 24 febbraio 2022)in, persone con lievi ferite da far medicare e case danneggiate, con ilche esce. È come si presenta, cittadina a circa 50 chilometri da Kharkiv, nella parte orientale del Paese,il bombardamento russo. L’invasione ordinata dal presidente Vladimir Putin è iniziata nella notte. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Il Fatto Quotidiano

Residenti in lacrime, persone con lievi ferite da far medicare e case danneggiate, con il fumo che esce dagli edifici. E' come si presenta, cittadina a circa 50 chilometri da Kharkiv, nella parte orientale del Paese, dopo il bombardamento russo. L'invasione ordinata dal presidente Vladimir Putin e' iniziata nella ...Attoniti e disperati sono gli abitanti di, città che si trova nella zona orientale dell'confinante con le autoproclamate Repubbliche filorusse di Luhansk e Donetsk, colpita dall'attacco russo. I palazzi sono gravemente ...Roma, 24 feb. (askanews) - Edifici vengono bombardati a Chuguev, città che si trova nella zona orientale dell'Ucraina confinante con ...Fumo sull'aeroporto militare ucraino a Chuguev, nell'est del Paese, mentre la Russia afferma di aver distrutto le basi e le difese aeree dell'Ucraina.