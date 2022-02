Ucraina: campionato fermo, italiani dello Shakthar a Kiev (Di giovedì 24 febbraio 2022) Kiev e l'Ucraina sotto attacco da parte della Russia, e si ferma anche il campionato di calcio ucraino: Roberto De Zerbi, tecnico italiano dello Shakthar Donetsk, e il suo staff di otto connazionali ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 24 febbraio 2022)e l'sotto attacco da parte della Russia, e si ferma anche ildi calcio ucraino: Roberto De Zerbi, tecnico italianoDonetsk, e il suo staff di otto connazionali ...

Advertising

MCriscitiello : #RussiaUkraineConflict Aggiornamento: l’ambasciata italiana ha invitato i connazionali a lasciare l’Ucraina. De Zer… - DiMarzio : #RussiaUkraineConflict | Sospeso il campionato in #Ucraina, sarebbe ripartito il 25 febbraio: l'annuncio - SkySport : ULTIM'ORA SOSPESO IL CAMPIONATO DI CALCIO UCRAINO LA DECISIONE DOPO L'ATTACCO RUSSO NELLA NOTTE #SkySport #Ucraina #Russia - zazoomblog : Ucraina sospeso il campionato: De Zerbi e lo staff bloccati in hotel - #Ucraina #sospeso #campionato: #Zerbi - barinewstv : Calcio, l’Ucraina sospende per almeno 30 giorni il campionato. A rischio anche il playoff mondiale contro la Scoz... -