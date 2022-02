“Ti dico io una cosa”. GF Vip, bomba di Lorenzo Amoruso su Katia Ricciarelli. Per Manila Nazzaro (Di giovedì 24 febbraio 2022) Bordata nei confronti di Katia Ricciarelli fuori dal ‘GF Vip’. E a parlare non è uno qualunque, bensì il compagno di Manila Nazzaro, Lorenzo Amoruso. Troppo forti le affermazioni utilizzate dalla soprano contro la concorrente per farlo rimanere in silenzio. Probabile che queste sue parole, scritte in una storia Instagram sul profilo ufficiale dell’ex calciatore, possano essere lette ai gieffini. E in quel caso non è da escludere che possa nascere una nuova guerra verbale tra le due vippone. A proposito di Katia Ricciarelli, secondo i sondaggisti più accaniti del ‘GF Vip’, c’è un nome che circola più di tutti: ad avere la peggio potrebbe essere Katia Ricciarelli. Questo almeno è quello che sui social sembra il nome ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 24 febbraio 2022) Bordata nei confronti difuori dal ‘GF Vip’. E a parlare non è uno qualunque, bensì il compagno di. Troppo forti le affermazioni utilizzate dalla soprano contro la concorrente per farlo rimanere in silenzio. Probabile che queste sue parole, scritte in una storia Instagram sul profilo ufficiale dell’ex calciatore, possano essere lette ai gieffini. E in quel caso non è da escludere che possa nascere una nuova guerra verbale tra le due vippone. A proposito di, secondo i sondaggisti più accaniti del ‘GF Vip’, c’è un nome che circola più di tutti: ad avere la peggio potrebbe essere. Questo almeno è quello che sui social sembra il nome ...

Advertising

AlexBazzaro : Di “Forza Speranza” (ehm Italia) non dico nulla. Ma oggi i 5stelle si sono assunti una grave responsabilità. Molti… - borghi_claudio : @VaiMimmo @AlmostReal3675 @paolodune Io divento matto. Ma quando è stata messa in circolo questa idea malsana del p… - borghi_claudio : @AlmostReal3675 @paolodune Ma avanti così. Per voi il gioiellere che fallisca pure, non ti dico la pelletteria, chi… - stargazing_15 : RT @OnceUponATeddy: hai 4, QUATTRO, dico, 4 SETTIMANE libere, che fai? Mandi i QUATTRO episodi che restano di una fiction che chissà perché… - pixpeeves : Comunque se qualcuno segnasse le cose che dico nell’arco di una settimana troverebbe molte incoerenze -