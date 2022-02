“Sembra che il Napoli non sappia stare a certi livelli”, la critica agli azzurri (Di venerdì 25 febbraio 2022) Finisce qui il percorso del Napoli in Europa League, dopo la sconfitta per 4-2 contro il Barcellona allo Stadio Diego Armando Maradona. La partita ha mostrato tutte le debolezze degli azzurri, che si sono sciolti come un ghiacciolo al sole dinanzi al possesso palla dei catalani. Il giornalista Dario Sarnataro si è espresso sui social in modo molto duro, criticando in particolare la fragilità mentale mostrata dagli azzurri in questa sfida. Il suo tweet si apre ci un’affermazione emblematica, cioè che “si salva solo la stadio pieno” e contiene poi un lungo attacco alla squadra e alla società. Foto: Getty Images- Spalletti e Demme Sarnataro durissimo contro il Napoli Di seguito il contenuto di quest’ultimo: “Il Napoli esce dall’Europa League contro ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 25 febbraio 2022) Finisce qui il percorso delin Europa League, dopo la sconfitta per 4-2 contro il Barcellona allo Stadio Diego Armando Maradona. La partita ha mostrato tutte le debolezze degli, che si sono sciolti come un ghiacciolo al sole dinanzi al possesso palla dei catalani. Il giornalista Dario Sarnataro si è espresso sui social in modo molto duro,ndo in particolare la fragilità mentale mostrata din questa sfida. Il suo tweet si apre ci un’affermazione emblematica, cioè che “si salva solo la stadio pieno” e contiene poi un lungo attacco alla squadra e alla società. Foto: Getty Images- Spalletti e Demme Sarnataro durissimo contro ilDi seguito il contenuto di quest’ultimo: “Ilesce dall’Europa League contro ...

