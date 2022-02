Russia-Ucraina: nel suo servizio, il TG2 ha trasmesso un videogioco e una parata del 2020 (Di giovedì 24 febbraio 2022) Il 24 febbraio 2022 durante l’edizione delle 13.00 del TG2 Rai è stato mandato in onda un servizio (qui dal minuto 17:12) contenente le immagini di «una pioggia di missili» caduti sull’Ucraina (minuto 17:21) e di alcuni aerei che sorvolano un palazzo, mentre in sottofondo si irradia il suono di una sirena (al minuto 17:40). Entrambi i filmati sono stati presentati per illustrare l’operazione militare lanciata dalla Russia, che nella notte tra il 23 e il 24 febbraio 2022 ha bombardato vaste aree dell’Ucraina con il pretesto di «difendere le persone che sono state vittime degli abusi e del genocidio del regime di Kiev». Si tratta di due filmati fuorvianti, che veicolano una notizia falsa. Il video del presunto attacco missilistico è in realtà lo spezzone del videogame War Thunder, gioco di simulazione di ... Leggi su facta.news (Di giovedì 24 febbraio 2022) Il 24 febbraio 2022 durante l’edizione delle 13.00 del TG2 Rai è stato mandato in onda un(qui dal minuto 17:12) contenente le immagini di «una pioggia di missili» caduti sull’(minuto 17:21) e di alcuni aerei che sorvolano un palazzo, mentre in sottofondo si irradia il suono di una sirena (al minuto 17:40). Entrambi i filmati sono stati presentati per illustrare l’operazione militare lanciata dalla, che nella notte tra il 23 e il 24 febbraio 2022 ha bombardato vaste aree dell’con il pretesto di «difendere le persone che sono state vittime degli abusi e del genocidio del regime di Kiev». Si tratta di due filmati fuorvianti, che veicolano una notizia falsa. Il video del presunto attacco missilistico è in realtà lo spezzone del videogame War Thunder, gioco di simulazione di ...

