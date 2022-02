Roma, aperitivi ‘no green pass’ a Centocelle: scattano le sanzioni (Di giovedì 24 febbraio 2022) Dopo il bar ‘no green pass’ di Ostia, che era quasi un ritrovo per tutti quelli contrari alla certificazione verde, sprezzanti delle regole e delle misure messe a punto dal Governo, anche in altre zone di Roma c’è chi nei propri locali ha pensato bene di organizzare aperitivi aperti a tutti. Anche a quelli senza documento verde. E’ il caso di alcune attività in zona Centocelle, che avevano pubblicato sui social una serata ‘No green pass’. Leggi anche: Ostia, bar ‘No green pass’ chiuso dalla polizia diventa luogo di pellegrinaggio: centinaia di biglietti attaccati alla serranda aperitivi ‘No green pass’ a Centocelle Serate ‘no green ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 24 febbraio 2022) Dopo il bar ‘nodi Ostia, che era quasi un ritrovo per tutti quelli contrari alla certificazione verde, sprezzanti delle regole e delle misure messe a punto dal Governo, anche in altre zone dic’è chi nei propri locali ha pensato bene di organizzareaperti a tutti. Anche a quelli senza documento verde. E’ il caso di alcune attività in zona, che avevano pubblicato sui social una serata ‘No. Leggi anche: Ostia, bar ‘Nochiuso dalla polizia diventa luogo di pellegrinaggio: centinaia di biglietti attaccati alla serranda‘NoSerate ‘no...

