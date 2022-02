Ranking ATP, Daniil Medvedev è il primo n.1 al mondo diverso da Federer, Nadal, Djokovic e Murray dopo oltre 18 anni! (Di giovedì 24 febbraio 2022) Febbraio è un mese importante per il tennis mondiale: dopo oltre 18 anni non ci sarà uno tra Novak Djokovic, Roger Federer, Andy Murray e Rafael Nadal in vetta al Ranking ATP: era infatti il 2 febbraio 2004 quando lo statunitense Andy Roddick fu scalzato da Roger Federer. Lunedì 28 febbraio 2022, invece, il serbo Novak Djokovic verrà scalzato dal russo Daniil Medvedev: fatale per il balcanico la sconfitta nei quarti di finale del torneo ATP Dubai 2022. dopo 86 settimane, al netto del blocco dell’ATP Tour dopo l’esplosione della pandemia globale dovuta al Covid-19, ci sarà un cambio della guardia in vetta al Ranking. Dall’introduzione della classifica ... Leggi su oasport (Di giovedì 24 febbraio 2022) Febbraio è un mese importante per il tennis mondiale:18 anni non ci sarà uno tra Novak, Roger, Andye Rafaelin vetta alATP: era infatti il 2 febbraio 2004 quando lo statunitense Andy Roddick fu scalzato da Roger. Lunedì 28 febbraio 2022, invece, il serbo Novakverrà scalzato dal russo: fatale per il balcanico la sconfitta nei quarti di finale del torneo ATP Dubai 2022.86 settimane, al netto del blocco dell’ATP Tourl’esplosione della pandemia globale dovuta al Covid-19, ci sarà un cambio della guardia in vetta al. Dall’introduzione della classifica ...

gippu1 : Intanto a #Dubai Jiri Vesely, numero 123 del ranking ATP, è appena diventato il secondo tennista della storia ad av… - FBiasin : A Dubai, il numero 123 al mondo #Vesely batte il numero 1 al mondo #Djokovic in due set. Da lunedì, per la prima v… - anxstennisboy : Alcuni dati su Jiri Vesely, conosciuto da quasi nessuno: Primo ingresso in top 100 (2013) Best Ranking #35 (2015)… - Stefano_Banfi : RT @GeorgeSpalluto: DANIIL MEDVEDEV new NUMBER 1 Atp. 27° numero 1 della storia. Il primo in vetta al ranking, a non chiamarsi Federer, Nad… - WebMarkeThink : Il russo #Medvedev diventa numero 1 al ranking ATP dopo aver battuto il serbo #Djokovic nel giorno dell'invasione d… -