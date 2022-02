Olympiacos-Atalanta, Ferron: “Atene ambiente caldo? A Zagabria nel ’90 giocammo tra poliziotti e carri armati” (Di giovedì 24 febbraio 2022) Atalanta in campo domani ad Atene per la rivincita di Europa League. E l’ambiente, si dice, sarà molto caldo. Come dovranno comportarsi quindi i nerazzurri per riuscire a passare anche questo esame? La lezione ci viene dal passato e la ricorda Fabrizio Ferron (intervenuto telefonicamente alla trasmissione ‘A come Atalanta’ a TeleClusone), otto anni di militanza atalantina ed è anche l’occasione per sottolineare quanto era stata preziosa la guida di Pierluigi Frosio, scomparso pochi giorni fa. Era il 1990 e… “Quell’anno – ricorda Ferron – abbiamo fatto davvero un bel percorso in Europa, ci siamo fermati contro l’Inter ma anche lì si poteva sperare qualcosa di più. È stata una bella esperienza. Alternavamo partite un po’ meno buone in campionato mentre in Europa siamo ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 24 febbraio 2022)in campo domani adper la rivincita di Europa League. E l’, si dice, sarà molto. Come dovranno comportarsi quindi i nerazzurri per riuscire a passare anche questo esame? La lezione ci viene dal passato e la ricorda Fabrizio(intervenuto telefonicamente alla trasmissione ‘A come’ a TeleClusone), otto anni di militanza atalantina ed è anche l’occasione per sottolineare quanto era stata preziosa la guida di Pierluigi Frosio, scomparso pochi giorni fa. Era il 1990 e… “Quell’anno – ricorda– abbiamo fatto davvero un bel percorso in Europa, ci siamo fermati contro l’Inter ma anche lì si poteva sperare qualcosa di più. È stata una bella esperienza. Alternavamo partite un po’ meno buone in campionato mentre in Europa siamo ...

