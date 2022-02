Oltre la fantascienza. Thales Alenia Space studia per produrre ossigeno sulla Luna (Di giovedì 24 febbraio 2022) Nella prospettiva futura di rendere la Luna abitabile per gli esseri umani, si dovranno utilizzare le risorse presenti in loco anziché trasportarle costosamente dalla Terra, tra queste vi è anche l’ossigeno, una delle risorse più importanti per colonizzare il satellite naturale in modo sostenibile. Per questo l’Agenzia spaziale europea (Esa) ha scelto Thales Alenia Space (Tas), joint venture tra Thales (67%) e Leonardo (33%), per studiare insieme lo sviluppo di un payload destinato all’estrazione di ossigeno dalle rocce Lunari, per un valore contrattuale di un milione di euro. L’accordo Thales Alenia Space ha lavorato insieme ad Avs, Open University, Metalysis e Redwire ... Leggi su formiche (Di giovedì 24 febbraio 2022) Nella prospettiva futura di rendere laabitabile per gli esseri umani, si dovranno utilizzare le risorse presenti in loco anziché trasportarle costosamente dalla Terra, tra queste vi è anche l’, una delle risorse più importanti per colonizzare il satellite naturale in modo sostenibile. Per questo l’Agenzia spaziale europea (Esa) ha scelto(Tas), joint venture tra(67%) e Leonardo (33%), perre insieme lo sviluppo di un payload destinato all’estrazione didalle rocceri, per un valore contrattuale di un milione di euro. L’accordoha lavorato insieme ad Avs, Open University, Metalysis e Redwire ...

Advertising

ParliamoDiNews : Oltre la fantascienza. Thales Alenia Space studia per produrre ossigeno sulla Luna #fantascienza #thales #alenia… - enricotra1974 : @LaVeritaWeb In Italia siamo andati oltre la FANTAscienza …. Un vanto tutto italiano - robymallo : Ormai siamo oltre il reality... Siamo alla fantascienza pura. Nemmeno le fiction Ares stile Pupetta. #GFVIP - Cleo_55 : @DomDellaValle @strange_days_82 Il punto non è avere il virus nel naso, il punto è avere sviluppato la malattia. Ch… - StefanoCalaman1 : @enzoben43 @lauracesaretti1 @renzaginesi in realtà esiste....diciamo che il limite possibile immaginabile umano è C… -