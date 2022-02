Napoli-Barcellona, tifosi chiedono boicottaggio: “Non vogliamo il russo Karasev come arbitro” (Di giovedì 24 febbraio 2022) Numerose voci si stanno sollevando sui social e non solo in merito alla designazione dell’arbitro Karasev, che questa sera dovrà arbitrare Napoli-Barcellona, ritorno degli spareggi di Europa League. L’attacco di questa notte della Russia, che ha invaso l’Ucraina, ha provocato numerose reazioni anche in vari ambiti dello sport, e i tifosi sui social chiedono il boicottaggio, rifiutando l’arbitraggio da parte del fischietto russo. Di seguito, un paio dei messaggi di questo tono apparsi su Twitter. @sscNapoli @FCBarcelona uniti rifiutate di essere arbitrati dal russo Karasev. #noallaguerra #noalleinvasionedellaUcraina — Piero Piccolo® (@pieropiccolo) February 24, 2022 @sscNapoli ... Leggi su sportface (Di giovedì 24 febbraio 2022) Numerose voci si stanno sollevando sui social e non solo in merito alla designazione dell’, che questa sera dovrà arbitrare, ritorno degli spareggi di Europa League. L’attacco di questa notte della Russia, che ha invaso l’Ucraina, ha provocato numerose reazioni anche in vari ambiti dello sport, e isui socialil, rifiutando l’arbitraggio da parte del fischietto. Di seguito, un paio dei messaggi di questo tono apparsi su Twitter. @ssc@FCBarcelona uniti rifiutate di essere arbitrati dal. #noallaguerra #noalleinvasionedellaUcraina — Piero Piccolo® (@pieropiccolo) February 24, 2022 @ssc...

