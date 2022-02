Medvedev avanti tutta | è a tre partite dal numero 1 Ma in mezzo c' è Nadal

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Continua la corsa di Daniilverso la vetta del ranking mondiale. Con il facile successo per 6 - 1 6 - 2 ottenuto sullo spagnolo Pablo Andujar, al russo ora mancano tre successi per diventare ...

Advertising

Gazzetta_it : Acapulco, #Medvedev a tre partite dal n.1. Nadal avanti. Tsitsipas c'è - Bertolca10 : #ATPAcapulco: avanzano i migliori. Ai quarti va #Nadal e troverà un altro americano, il terzo dopo Kudla e Kozlov (… - infoitsport : ATP Acapulco 2022, tracollo Sonego: spreca un match point e perde contro il n°209 del mondo. Nadal e Medvedev avanti - qnazionale : ATP Acapulco: eliminato Sonego nonostante il mach point. Avanti Medvedev e Tsitsipas- - infoitsport : ATP Acapulco: eliminato Sonego nonostante il mach point. Avanti Medvedev e Tsitsipas -

Ultime Notizie dalla rete : Medvedev avanti

Il primo firmato con il 5 - 0 iniziale e poi il secondo quando Daniil si è portato4 - 0 al secondo. "Il clima - ha dichiaratoa fine incontro - qui è particolare, le condizioni sono ...Il maiorchino ha messo temporaneamente la testaai suoi due illustri rivali per numero di Slam vinti (21) in virtù del trionfo agli Australian Open contro Daniil: la differenza, ...Il russo ad Acapulco lascia solo 3 game ad Andujar e continua la corsa al trono di Djokovic ma in semifinale potrebbe trovare ...Da quando i destini di Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic si sono intrecciati, nel mondo del grande tennis non si fa altro che paragonarli l’uno con l’altro oltre che esaltarli per ciò che f ...