LIVE Sci alpino, Prova Discesa Crans Montana 2022 in DIRETTA: tornano Sofia Goggia e Federica Brignone, partenza alle 10.35 (Di giovedì 24 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.23 Questi i pettorali delle italiane: 7 DELAGO Nadia 1997 ITA Atomic8 Brignone Federica 1990 ITA Rossignol 15 CURTONI Elena 1991 ITA Head19 Goggia Sofia 1992 ITA Atomic25 DELAGO Nicol 1996 ITA Atomic30 MARSAGLIA Francesca 1990 ITA Salomon46 DOLMEN Elena 1997 ITA Salomon50 ZANONER Monica 1999 ITA Head53 MELESI Roberta 1996 ITA Dynastar58 PICHLER Karoline 1994 ITA Head 10.20 La FIS comunica che la Prova cronometrata inizierà con 5 minuti di ritardo. 10.17 Nella classifica di specialità comanda Sofia Goggia (400 punti) davanti alla Campionessa Olimpica Corinne Suter (331). Sembra ormai una lotta a due per il globo di cristallo, l’austriaca Ramona Siebenhofer insegue a 122 lunghezze. 10.14 Ben ... Leggi su oasport (Di giovedì 24 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.23 Questi i pettorali delle italiane: 7 DELAGO Nadia 1997 ITA Atomic81990 ITA Rossignol 15 CURTONI Elena 1991 ITA Head191992 ITA Atomic25 DELAGO Nicol 1996 ITA Atomic30 MARSAGLIA Francesca 1990 ITA Salomon46 DOLMEN Elena 1997 ITA Salomon50 ZANONER Monica 1999 ITA Head53 MELESI Roberta 1996 ITA Dynastar58 PICHLER Karoline 1994 ITA Head 10.20 La FIS comunica che lacronometrata inizierà con 5 minuti di ritardo. 10.17 Nella classifica di specialità comanda(400 punti) davanti alla Campionessa Olimpica Corinne Suter (331). Sembra ormai una lotta a due per il globo di cristallo, l’austriaca Ramona Siebenhofer insegue a 122 lunghezze. 10.14 Ben ...

