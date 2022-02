LIVE Sci alpino, Prova Discesa Crans Montana 2022 in DIRETTA: domina la svizzera Haehlen, quarta Marsaglia. Goggia attendista (Di giovedì 24 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.15 L’elvetica Joana Haehlen ha dominato la prima Prova cronometrata di Crans Montana. Sul pendio elvetico la padrona di casa si è messa alle spalle la norvegese Ragnhild Mowinckel (+0’’65) e la transalpina Laura Gauche (+0’’80). quarta Francesca Marsaglia, migliore delle azzurre. Domani si torna in pista alle 10.30 per la seconda Discesa di allenamento. Grazie per aver seguito il trial in nostra compagnia, la redazione di OA Sport vi augura un buon proseguimento di giornata! 12.13 I piazzamenti delle azzurre: 4 Francesca Marsaglia +0”89 7 Elena Curtoni +1”31 14 Federica Brignone +1”72 17 Sofia Goggia +1”82 24 Karoline Pichler +2”19 27 Elena ... Leggi su oasport (Di giovedì 24 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.15 L’elvetica Joanahato la primacronometrata di. Sul pendio elvetico la padrona di casa si è messa alle spalle la norvegese Ragnhild Mowinckel (+0’’65) e la transalpina Laura Gauche (+0’’80).Francesca, migliore delle azzurre. Domani si torna in pista alle 10.30 per la secondadi allenamento. Grazie per aver seguito il trial in nostra compagnia, la redazione di OA Sport vi augura un buon proseguimento di giornata! 12.13 I piazzamenti delle azzurre: 4 Francesca+0”89 7 Elena Curtoni +1”31 14 Federica Brignone +1”72 17 Sofia+1”82 24 Karoline Pichler +2”19 27 Elena ...

