LIVE Napoli-Barcellona | Europa League 2022 in DIRETTA | è Osimhen contro Ferran Torres

Leggi su oasport

(Di giovedì 24 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.30 Le formazioni ufficiali delle due squadre.(4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Koulibaly, Rrahmani, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme; Elmas, Zielinski, Insigne;. All.: Spalletti.(4-3-3): Ter Stegen; Araujo, Piqué, Dest, Jordi Alba; Busquets, Frenkie de Jong, Pedri; Traoré, Aubameyang,. All.: Xavi. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti nelladi, playoff di ritorno di. Le due squadre Al gol di Zielinski,ha sognato di fare il colpaccio in uno stadio come il Camp Nou. Non è stato così, con il pareggio di ...