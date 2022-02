La “fiera” dell’utero in affitto a Milano | anche le femministe sulle barricate | Fermate questo orrore

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Aa maggio andrà in scena ladell’, con corpi di donne ine bambini in vendita. Il sindaco democratico Giuseppe Sala non ha nulla da dire. Eppure era stato ampiamente avvertito e allertato per evitarescempio. Dalla Meloni, dal centrodestra tutto. No all’utero in, senza se e senza ma. Era settembre, ma da allora nulla sembra cambiato. Oggi Avvenire conferma che il 21 e 22 maggio 2022 lo spazio per eventi EastEnd Studios di via Mecenate aè in programma ladella procreazione assistita. Dopo Parigi, Berlino, Colonia e Monaco sbarcain Italia «Un sogno chiamato bebè». Sul web il modulo di iscrizione per aver accesso alla manifestazione, la possibilità di iscriversi alla ...