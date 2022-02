Jessica Selassié e l’accesa discussione con Antonio su Nathaly

(Di giovedì 24 febbraio 2022) LatraNon c’è grande simpatia traCaldonazzo, ormai è chiaro. Uno degli scontri più recenti, per esempio, riguarda il cibo. La Princess, infatti, ha accusato la showgirl di rubarlo: “sei la prima che ti rubi il cibo, che te lo nascondi e lo sappiamo L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

Novella_2000 : “Sei la pedina di Nathaly”: Jessica discute con Antonio, la Caldonazzo sente tutto #gfvip - LuciaVenezia5 : @sunxharx Antonio , completamente succube di Natali imbeccato dal Gf di starle vicino lei però fa sempre lo stesso… - infoitcultura : GF Vip, Nathaly Caldonazzo: 'Jessica Selassié abituata a rubare cibo' - JesuisJeru : @TZSOFOAZ Lulù, Jessica, ainett, Samy e Raffaella si schierarono contro e Jessica è quella che ha ricevuto l'insul… - CarteMinu : @marialuisabian8 @spi4ndo Ha parlato del padre detenuto delle selassie...dicendo più o meno che jessica ruba il cib… -

Ultime Notizie dalla rete : Jessica Selassié

Roccarainola.net

Leggi anchemette in guardia Antonio Medugno da Nathaly Caldonazzo Miriana ha continuato cercando di spiegare a Delia il suo punto di vista sulla situazione che vede protagonisti ...Lulù, che ha deluso la sorella, ha chiesto ripetutamente a Delia Duran di liberare la cucina per permetterle di cucinare un dolce per tutti i concorrenti, ma la showgirl ...