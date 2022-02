Invasione Ucraina: popolazione in fuga dalle città, esplosioni e vittime (Di giovedì 24 febbraio 2022) Il presidente ucraino chiama alle armi: la Russia è come la Germania nazista. A Kiev le prime vittime dei bombardamenti ed è fuga di civili dalle città Leggi su tg.la7 (Di giovedì 24 febbraio 2022) Il presidente ucraino chiama alle armi: la Russia è come la Germania nazista. A Kiev le primedei bombardamenti ed èdi civili

