Il Grande Fratello informa i “vipponi” della guerra tra Russia e Ucraina (Di giovedì 24 febbraio 2022) Il Grande Fratello ha informato i gieffini sulla guerra in atto tra Russia e Ucraina: la programmazione di Canale 5 va avanti, mentre Raiuno manderà in onda uno speciale Dopo l’attacco di stanotte alle 4.30 ore italiane della Russia all’Ucraina, mentre Raiuno ha deciso di cambiare programmazione, il Grande Fratello Vip andrà in onda. Così se Doc-nelle tue mani 2 slitterà alla prossima settimana per lasciare spazio ad uno speciale in prima serata su Raiuno, Signorini si prepara alla conduzione di una nuova diretta. Leggi anche–> “Delia Duran è manipolata”: parla l’ex marito Marco Nerozzi Ma i vipponi che vengono tenuti in isolamento senza tv o giornali a disposizione, stavolta – ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 24 febbraio 2022) Ilhato i gieffini sullain atto tra: la programmazione di Canale 5 va avanti, mentre Raiuno manderà in onda uno speciale Dopo l’attacco di stanotte alle 4.30 ore italianeall’, mentre Raiuno ha deciso di cambiare programmazione, ilVip andrà in onda. Così se Doc-nelle tue mani 2 slitterà alla prossima settimana per lasciare spazio ad uno speciale in prima serata su Raiuno, Signorini si prepara alla conduzione di una nuova diretta. Leggi anche–> “Delia Duran è manipolata”: parla l’ex marito Marco Nerozzi Ma iche vengono tenuti in isolamento senza tv o giornali a disposizione, stavolta – ...

