Highlights e gol Olympiakos-Atalanta 0-3 | Europa League 2021 2022 VIDEO

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Glicompleti di(0-3), sfida valevole per il ritorno dei sedicesimi di finale dell’. Gol di Joachim Maehle ad aprire le marcature nel corso del primo tempo, con Ruslan Malinovskyi a mettere la ciliegina sulla torta con una doppietta nel corso della seconda frazione. Mancino violento, chirurgico, letale del fantastico e fantasioso trequartista ucraino; non soltanto reti importanti, ma anche un messaggio importante contro la guerra attualmente in corso in Ucraina per mano della Russia; Malinovskyi bravo e coscienzioso. Di seguito la clip dei migliori momenti del confronto tra gli ellenici e gli orobici. GOL MAEHLE DEDICA DI MALINOCSKYI DOPO IL PRIMO GOL SECONDO GOL MALINOVSKYI SportFace.