Guerra Ucraina, decisione dell’Atp: cancellato il Challenger Mosca 2022 (Di giovedì 24 febbraio 2022) L’Atp ha deciso di cancellare il torneo Challenger di Mosca 2022, in programma dal 28 febbraio al 6 marzo, a causa dell’attuale situazione tumultuosa tra Russia e Ucraina. Dopo l’attacco russo in territorio ucraino e la triste evoluzione della situazione dopo le iniziali tensioni, i vertici Atp hanno deciso di sospendere definitivamente l’evento. Nel dettaglio, “a causa dei rischi per la sicurezza dei giocatori e dell’incertezza riguardante i viaggi internazionali successivamente alla recente escalation degli eventi tra Russia e Ucraina; il torneo Atp Challenger della prossima settimana a Mosca non andrò in scena come previsto“. Questa quindi la decisione ufficiale sul torneo moscovita, che semplicemente non andrà in scena; nessun italiano in main ... Leggi su sportface (Di giovedì 24 febbraio 2022) L’Atp ha deciso di cancellare il torneodi, in programma dal 28 febbraio al 6 marzo, a causa dell’attuale situazione tumultuosa tra Russia e. Dopo l’attacco russo in territorio ucraino e la triste evoluzione della situazione dopo le iniziali tensioni, i vertici Atp hanno deciso di sospendere definitivamente l’evento. Nel dettaglio, “a causa dei rischi per la sicurezza dei giocatori e dell’incertezza riguardante i viaggi internazionali successivamente alla recente escalation degli eventi tra Russia e; il torneo Atpdella prossima settimana anon andrò in scena come previsto“. Questa quindi laufficiale sul torneo moscovita, che semplicemente non andrà in scena; nessun italiano in main ...

