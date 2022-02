Guerra Ucraina, comunicato congiunto di Polonia, Svezia e Rep. Ceca: no a gare in Russia (Di giovedì 24 febbraio 2022) Il mondo si è svegliato con la straziante notizia dell’inizio dell’invasione da parte della Russia in Ucraina. Il mondo dello sport prova a fare la sua parte, evitando di competere sul territorio russo. È arrivato infatti un nuovo comunicato, questa volta congiunto, da parte delle Federazioni di Polonia, Svezia e Repubblica Ceca. Tutte e tre esprimono la forte convinzione di non voler giocare i play-off delle qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022 in territorio russo. I tre Paesi non vogliono giocare in Russia e chiedono a UEFA e FIFA di reagire e presentare immediatamente alternative. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 24 febbraio 2022) Il mondo si è svegliato con la straziante notizia dell’inizio dell’invasione da parte dellain. Il mondo dello sport prova a fare la sua parte, evitando di competere sul territorio russo. È arrivato infatti un nuovo, questa volta, da parte delle Federazioni die Repubblica. Tutte e tre esprimono la forte convinzione di non voler giocare i play-off delle qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022 in territorio russo. I tre Paesi non vogliono giocare ine chiedono a UEFA e FIFA di reagire e presentare immediatamente alternative. SportFace.

Advertising

TgLa7 : ??UCRAINA??Quando a Mosca erano quasi le 6, Putin ha annunciato in tv l'attacco russo! Poco dopo sono iniziate forti… - matteorenzi : Inaccettabile l’attacco russo in Ucraina. Un pensiero alle vittime di questa assurda guerra e alle famiglie che sta… - Pontifex_it : Vorrei appellarmi a quanti hanno responsabilità politiche perché facciano un serio esame di coscienza davanti a Dio… - AFortuzi : RT @GeriBallo: ?? STOP GUERRA ?? Davanti all’Ambasciata russa per chiedere di fermare subito la #Guerra Insieme alla comunità ucraina d’Itali… - buoncalcio : #Ucraina, #Shevchenko prega per il suo Paese. “Guerra non è la risposta” -