Guerra Russia-Ucraina | i civili si rifugiano nei bunker | Video

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Il suono delle sirene e i colpi di mortaio hanno svegliato la popolazione in diverse città dell'. In molti hanno scelto di rifugiarsi nei, mentre altri hanno deciso di abbandonare le città verso luoghi più sicuri. Un vero e proprio esodo secondo le prime testimonianze. Unmostra una stazione della metro trasformata in un vero e proprio. Guarda tutti i: le immagini dei primiuccisi dai bombardamentiAuto distrutte, sangue sulle strade ed un corpo di un civile esanime ...in. Bombardamenti A Kiev Le immagini delle esplosioni dei missili russi nella zona per il momento ...Aerei Russi Sorvolano ...

chetempochefa : La Russia ha iniziato l’invasione dell’Ucraina. Putin: 'Chiunque tenti di crearci ostacoli e interferire sappia che… - TgLa7 : ??UCRAINA?? L'Ucraina e' sotto attacco lungo i confini russo e bielorusso. La conferma è arrivata dalle Guardie di fr… - MediasetTgcom24 : La Russia ha iniziato l'invasione dell'Ucraina, attacchi sulle principali città #russia #guerra #ucraina #putin… - Bas_contrario : @LiaQuartapelle Ma cosa ci guadagnate dalla guerra contro la Russia??? Se non è chiaro, la guerra è contro la Russi… - francescobonfi_ : RT @capuanogio: Ora che la #Russia ha compiuto il passo verso la guerra, possiamo con rapidità avere soddisfazione dalla #UEFA sul fatto ch… -

Ultime Notizie dalla rete : Guerra Russia

Prezzi di gas e petrolio alle stelle per effetto dellarusso - ucraina. Sono immediate le ripercussioni sulle risorse energetiche dopo l'invasione della, mentre le Borse europee hanno aperto in rosso. Non si arresta la corsa del petrolio che ...... tali da essere avvertite in"in maniera economica e politica" e "al fine di impedire a ... un'aggressione militare, l'inizio de facto di una dichiarazione di", ha continuato il portavoce. ...Un attacco “ingiustificato e ingiustificabile”. Così Mario Draghi ha condannato l’attacco all’Ucraina, lanciato da Mosca all’alba di oggi. “L’Italia è vicina al popolo e alle istituzioni ucraine in qu ...Alle 4 del mattino italiane, le 6 a Mosca, Putin ha dichiarato guerra all’Ucraina. Non propriamente una guerra, ha detto, ma “un’operazione militare speciale per proteggere il Donbass”. Il presidente ...