Goggia – Brignone | la dura reazione della Federazione

Le due sono state protagoniste anche del servizio delle Iene Pechino 2022 sarà ricordata anche come l'Olimpiade delle polemiche con la querelle Goggia – Brignone alimentata dalle parole della madre di quest'ultima (Ninna Quario). Parole dure che hanno messo in dubbio l'infortunio e la gravità dello stop della Goggia e soprattutto il lavoro dei medici. La Federazione (FISI) ha così deciso di intervenire pubblicamente per cercare di porre fine alle polemiche. "La FISI pretende che certe affermazioni e toni polemici cessino immediatamente, per lasciare spazio allo sport, ai risultati agonistici e agli obiettivi che gli atleti possono raggiungere prima della fine della stagione". E poi: "La FISI, inoltre intende tutelare l'operato della ...

