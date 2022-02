GF Vip 6, quanto ha guadagnato Alex Belli dal “triangolo” con Delia e Soleil? (Di giovedì 24 febbraio 2022) Negli ultimi mesi Alex Belli è stato protagonista in tv molto più della maggior parte dei conduttori e tra le settimane trascorse all’interno della Casa e quelle nello studio del Grande Fratello Vip 6, i suoi guadagni di aggirerebbero sulla cifra record di 100mila euro, che sale ancora se si pensa anche alle sponsorizzazioni legate all’enorme risonanza mediatica ottenuta grazie proprio al reality show e al triangolo creato con la moglie Delia Duran e l’amica “speciale” Soleil Sorge. Ma in casa Belli, come sottolineato molto argutamente dall’opinionista Adriana Volpe, si fattura il doppio, visto che Delia è ancora nella Casa. Se ai guadagni di Alex si aggiungono quelli di sua moglie, ecco che la cifra quasi raddoppia; un vero e proprio record di ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 24 febbraio 2022) Negli ultimi mesiè stato protagonista in tv molto più della maggior parte dei conduttori e tra le settimane trascorse all’interno della Casa e quelle nello studio del Grande Fratello Vip 6, i suoi guadagni di aggirerebbero sulla cifra record di 100mila euro, che sale ancora se si pensa anche alle sponsorizzazioni legate all’enorme risonanza mediatica ottenuta grazie proprio al reality show e alcreato con la moglieDuran e l’amica “speciale”Sorge. Ma in casa, come sottolineato molto argutamente dall’opinionista Adriana Volpe, si fattura il doppio, visto cheè ancora nella Casa. Se ai guadagni disi aggiungono quelli di sua moglie, ecco che la cifra quasi raddoppia; un vero e proprio record di ...

