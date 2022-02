Gerry Scotti a Sanremo 2023? Le prime ipotesi sul sostituto di Amadeus (Di giovedì 24 febbraio 2022) Gerry Scotti a Sanremo 2023? Il desiderio c’è ed emerge dalle parole del conduttore nel corso di un’intervista concessa al settimanale Chi in edicola questa settimana. Mentre sul web si discute l’Amadeus quater, e le effettive possibilità che il presentatore Rai possa accettare l’incarico alla guida della prossima edizione della kermesse canora, si fa spazio il nome di Gerry Scotti. Non è di certo nuovo al mondo della musica, tanto da aver condotto agli esordi il Festivalbar, la tournée itinerante che portava nelle piazze d’Italia la migliore musica italiana ed internazionale del momento. Gerry Scotti a Sanremo 2023? Per il presentatore, che ha poi accantonato i programmi musicali per darsi ai ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 24 febbraio 2022)? Il desiderio c’è ed emerge dalle parole del conduttore nel corso di un’intervista concessa al settimanale Chi in edicola questa settimana. Mentre sul web si discute l’quater, e le effettive possibilità che il presentatore Rai possa accettare l’incarico alla guida della prossima edizione della kermesse canora, si fa spazio il nome di. Non è di certo nuovo al mondo della musica, tanto da aver condotto agli esordi il Festivalbar, la tournée itinerante che portava nelle piazze d’Italia la migliore musica italiana ed internazionale del momento.? Per il presentatore, che ha poi accantonato i programmi musicali per darsi ai ...

Advertising

norditalia2020 : Grz @oggisettimanale per la pubblicazione chissà che dicono #ziamara @BellodellaZia e @Gerry_Scotti #ziogerry… - CorriereCitta : Lo Show dei Record, Gerry Scotti torna in tv su Canale 5: quando inizia, anticipazioni e novità - writerontwittah : @flybert91 @callmemammakiwi Sei talmente bello che hai bisogno di nasconderti dietro Gerry Scotti. Che poi mi sono… - sirgolly : @Ema_poet @m_hunziker @Fiorello Non con Gerry Scotti e Milly Carlucci? - svrcastjca : RT @imfungoo: l’unico uomo con dei diritti è gerry scotti -