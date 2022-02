Estrarre ossigeno dalla Luna: il progetto di ESA con Thales Alenia Space (Di giovedì 24 febbraio 2022) Non si placano le missione spaziali con l’obiettivo di studiare la Luna, e fra i numerosi progetti in cantiere per i prossimi anni vi è anche quello, decisamente ambizioso e particolare, di Estrarre ossigeno dal satellite della Terra. Thales Alenia Space, 24/2/2022 – Computermagazine.itUna missione a cui parteciperanno Thales Alenia Space, joint venture Thales (67%) e Leonardo (33%). Le due realtà hanno infatti siglato un accordo con l’Esa, l’agenzia spaziale europea, del valore di un milione di euro. In cosa consisterà nel dettaglio il loro lavoro? Le due aziende dovrà realizzare un payload che estrarrà appunto l’ossigeno dalla roccia Lunare. ... Leggi su computermagazine (Di giovedì 24 febbraio 2022) Non si placano le missione spaziali con l’obiettivo di studiare la, e fra i numerosi progetti in cantiere per i prossimi anni vi è anche quello, decisamente ambizioso e particolare, didal satellite della Terra., 24/2/2022 – Computermagazine.itUna missione a cui parteciperanno, joint venture(67%) e Leonardo (33%). Le due realtà hanno infatti siglato un accordo con l’Esa, l’agenzia spaziale europea, del valore di un milione di euro. In cosa consisterà nel dettaglio il loro lavoro? Le due aziende dovrà realizzare un payload che estrarrà appunto l’rocciare. ...

