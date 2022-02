Dubai, Sinner fuori ai quarti: Hurkacz vince in 2 set (Di giovedì 24 febbraio 2022) Dubai (EMIRATI ARABI) - Sfuma la semifinale per Yannik Sinner al Duty Free Tennis Championships, ricco torneo Atp 500, dotato di un montepremi di 2.949.665 dollari e in corso sul cemento di Dubai, ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 24 febbraio 2022)(EMIRATI ARABI) - Sfuma la semifinale per Yannikal Duty Free Tennis Championships, ricco torneo Atp 500, dotato di un montepremi di 2.949.665 dollari e in corso sul cemento di, ...

Advertising

Eurosport_IT : SINNER SI PRENDE LA RIVINCITA SU MURRAY ?? Dopo la sconfitta di Stoccolma di tre mesi fa, Jannik batte lo scozzese… - Eurosport_IT : SINNER SI FERMA AI QUARTI! ?? A Dubai l'azzurro viene battuto in 2 set da Hurkacz: il polacco raggiunge Rublev in s… - ninda1952 : RT @TgrRaiAltoAdige: Per Jannik Sinner a Dubai una sconfitta netta che gli fa perdere una posizione nella classifica mondiale. @TgrRai @Rai… - sportli26181512 : Djokovic eliminato ai quarti dell'ATP Dubai: Medvedev da lunedì sarà nuovo n.1 al mondo: Dopo l'eliminazione di Sin… - TgrRaiAltoAdige : Per Jannik Sinner a Dubai una sconfitta netta che gli fa perdere una posizione nella classifica mondiale. @TgrRai… -