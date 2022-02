Diretta Grande Fratello Vip: puntata di giovedì 24 febbraio (Di giovedì 24 febbraio 2022) Diretta Grande Fratello Vip 6 di giovedì 24 febbraio. In arrivo nuovi confronti. Chi lascerà la Casa? Diretta Grande Fratello Vip 6: la quarantaquattresima puntata del Grande Fratello Vip riserva inediti confronti e scontri tra i coinquilini. Chi abbandonerà la Casa? Inizia la nuova puntata… Il conduttore Alfonso Signorini inizia la nuova puntata soffermandosi sulla guerra tra Russia e Ucraina scoppiata in alcune ore: “Come reagire a queste notizie? Qualsiasi scappatoia non sarebbe la soluzione giusta. Noi siamo qua, facciamo il nostro lavoro per intrattenervi, senza pretese”, ed inoltre ricorda che i VIP nella Casa sono stati informati poche ore fa riguardo la ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 24 febbraio 2022)Vip 6 di24. In arrivo nuovi confronti. Chi lascerà la Casa?Vip 6: la quarantaquattresimadelVip riserva inediti confronti e scontri tra i coinquilini. Chi abbandonerà la Casa? Inizia la nuova… Il conduttore Alfonso Signorini inizia la nuovasoffermandosi sulla guerra tra Russia e Ucraina scoppiata in alcune ore: “Come reagire a queste notizie? Qualsiasi scappatoia non sarebbe la soluzione giusta. Noi siamo qua, facciamo il nostro lavoro per intrattenervi, senza pretese”, ed inoltre ricorda che i VIP nella Casa sono stati informati poche ore fa riguardo la ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FOTO | L'attacco a Kiev e la grande fuga dei civili. Le esplosioni al centro di Kiev e la gente in fuga dalla città… - myrtamerlino : Una grande multinazionale che ha fatto profitti per oltre 100 miliardi di dollari, cosa pensa di fare ora? Di licen… - riotta : Grande prova servizio pubblico Rai @tg1rai con la direttrice Monica Maggioni in diretta tutti inviati al fronte… - 361_magazine : - RebsDiary : RT @Baccotvnews: La Clerici con grande difficoltà inizia la diretta dopo la lunga edizione straordinaria del #Tg1, si complimenta con Monic… -