De Zerbi | “Svegliati dalle esplosioni Fila di macchine verso Polonia | il club…”

Advertising

globalistIT : In #Ucraina la legge marziale ha imposto lo stop del campionato - Goalist_it : ?? “Me ne sto in camera è una brutta giornata. L’Ambasciata italiana ci aveva sollecitato di andarcene” #DeZerbi - CalcioPillole : #RussiaUkraineConflict: le parole dell'allenatore dello #ShakhtarDonetsk Roberto #DeZerbi al momento bloccato in un… - notizie_milan : De Zerbi dall’Ucraina: “Svegliati dalle esplosioni” - infoitsport : De Zerbi: “Svegliati dalle esplosioni. Sono qui per fare sport” -

Ultime Notizie dalla rete : Zerbi Svegliati

'Non credo almeno per ora che siamo a rischio, sono venuto qui per fare sport, davvero, e mi armo di pazienza - prosegue De- . Non sono venuto per soldi, me ne offrivano di più in Italia, ma ...'Non credo almeno per ora che siamo a rischio, sono venuto qui per fare sport, davvero, e mi armo di pazienza - prosegue De- . Non sono venuto per soldi, me ne offrivano di più in Italia, ma ...Ha chiesto poi garanzie anche quella polacca. 12.09 - De Zerbi: "Svegliati dalle bombe" Il tecnico dello Shakhtar Donetsk, Roberto De Zerbi, a Italpress. "Sono in camera, non mi sono mosso, non potevo ...Roberto De Zerbi, al telefono con l’agenzia ITALPRESS, racconta in esclusiva le emozioni che sta vivendo in Ucraina. Il tecnico dello Shakhtar Donetsk prosegue: “Stamattina hanno sospeso il campionato ...