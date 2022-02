Davide Silvestri minaccia di abbandonare il GF Vip | ma è uno scherzo

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Davide Silvestri

stata una notte decisamente movimentata per gli inquilini del Grande Fratello Vip . Poco prima di abbandonarsi tra le braccia di Morfeo, i gieffini hanno rincorsofino alla porta rossa, che ha minacciato di aprire per lasciare il programma . Ma a Cinecittà nulla è come sembra. Grande Fratello Vip,allarma tutti Nelle ultime ore ..."Vado via, ve lo spiego poi cosa è successo"... ma è tutto uno scherzo!prova ad abbandonare la casa del Grande Fratello Vip. L'attore in questi giorni è apparso ...“Quando Alex è andato via ho detto menomale” continua Davide, ribadendo di essere sempre stato sincero su tutta la situazione.“Io non voglio scuse e non voglio dare scuse” conclude, convinto che ...Questa notte Davide Silvestri ha deciso di fare uno scherzo ad alcuni inquilini della casa del Grande Fratello Vip minacciando di uscire dalla porta rossa. In molti lo hanno detto seriamente in ...