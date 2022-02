Cosa sta succedendo agli account satirici di Figli di Putin (Di giovedì 24 febbraio 2022) Forse non è tempo di meme. La pagina satirica Figli di Putin non è più raggiungibile via Facebook, l’account Twitter non è più visibile, mentre su Instagram è stata pubblicata una dichiarazione riferibile agli admin della pagina che invita alla prudenza e al silenzio. Per chi non lo sapesse, il progetto social Figli di Putin è uno dei più radicati sul web: si tratta di account satirici che hanno sottolineato, in passato, le azioni del presidente russo Vladimir Putin, soprattutto nell’ambito delle sue relazioni internazionali. In un secondo momento, la pagina ha iniziato a memare anche su altri fenomeni di politica italiana e di politica estera. Alcuni suoi meme sono diventati emblematici, tanto da permettere agli admin ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 24 febbraio 2022) Forse non è tempo di meme. La pagina satiricadinon è più raggiungibile via Facebook, l’Twitter non è più visibile, mentre su Instagram è stata pubblicata una dichiarazione riferibileadmin della pagina che invita alla prudenza e al silenzio. Per chi non lo sapesse, il progetto socialdiè uno dei più radicati sul web: si tratta diche hanno sottolineato, in passato, le azioni del presidente russo Vladimir, soprattutto nell’ambito delle sue relazioni internazionali. In un secondo momento, la pagina ha iniziato a memare anche su altri fenomeni di politica italiana e di politica estera. Alcuni suoi meme sono diventati emblematici, tanto da permettereadmin ...

