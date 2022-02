Conflitto Ucraina-Russia, lo scontro investe (anche) l’Eurovision (Di giovedì 24 febbraio 2022) Il Conflitto, ora sfociato in una vera e propria guerra, tra Russia e Ucraina supera i confini della politica per coinvolgere anche l’Eurovision Song Contest 2022. Dopo che per settimane i leader mondiali hanno tentato di usare la diplomazia per dissuadere la Russia dall’invasione dell’Ucraina, il presidente Vladimir Putin ha annunciato di aver deciso di “svolgere un’operazione militare speciale” nel Paese sul Mar Nero. E mentre con un discorso alla Nazione rendeva chiare le sue intenzioni, sono state segnalate esplosioni in tutta l’Ucraina, da Kiev a Kharkiv a Karmatorsk. Vi raccomandiamo... Sono 41 i Paesi pronti a conquistare l'Eurovision Song Contest made in Italy L’attacco, condannato ... Leggi su diredonna (Di giovedì 24 febbraio 2022) Il, ora sfociato in una vera e propria guerra, trasupera i confini della politica per coinvolgereSong Contest 2022. Dopo che per settimane i leader mondiali hanno tentato di usare la diplomazia per dissuadere ladall’invasione dell’, il presidente Vladimir Putin ha annunciato di aver deciso di “svolgere un’operazione militare speciale” nel Paese sul Mar Nero. E mentre con un discorso alla Nazione rendeva chiare le sue intenzioni, sono state segnalate esplosioni in tutta l’, da Kiev a Kharkiv a Karmatorsk. Vi raccomandiamo... Sono 41 i Paesi pronti a conquistare l'Eurovision Song Contest made in Italy L’attacco, condannato ...

