Concorso secondaria | mancano ancora commissari Interpelli Veneto e Sardegna

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Il 14 marzo iniziano le prove delper la scuoladi primo e secondo grado. Le commissioni valutatrici non sono però al completo in tutte le regioni, nonostante i termini per le domande di partecipazione siano già scaduti.hanno emanato un avviso per la ricerca dei. L'articolo .

Una nostra lettrice ci chiede se per accedere nei laboratori informatici delle scuole che saranno sede diordinario della scuolac'è bisogno della certificazione vaccinale o se è sufficiente il green pass base. Documenti per la prova scritta Tanto per cominciare dobbiamo dire che il ...I requisiti richiesti sono i seguenti: essere in possesso del diploma di istruzionedi ... Lo svolgimento delcomprende una prova scritta di preselezione, consistente nella ...A CHI È RIVOLTO Il concorso è rivolto a studenti appartenenti alle scuole di ogni ordine e grado (sia primaria che secondaria di primo e secondo grado) che possono partecipare proponendo – mediante ...Concorso docenti. Dopo mesi e mesi di attesa, ora, con un preavviso davvero scarso, sono state rese note le date del concorso per docenti per le scuole medie e superiori. Basterà andare sul sito uffic ...