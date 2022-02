‘Carnevale a regola d’arte’ | le iniziative promosse dalla Sovraintendenza Capitolina

Leggi su velvetmag

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Iniziato ufficialmente la scorsa domenica 13 febbraio, il Carnevale 2022 entra nel vivo dei festeggiamenti il 24 febbraio in occasione del Giovedì Grasso. Tanti gli eventi sparsi per l’Italia e nel mondo; anche nel dovuto rispetto delle restrizioni datePandemia, infatti, non si può rinunciare alla festa che più di tutte, forse, celebra l’allegria e i colori. La festa che celebra il ‘far festa’, potremmo dire, insomma. E proprio per rimanere fedeli a questo spirito che la Sovrintendenzapartecipa a questa festività con eventi speciali dedicati all’arte. In occasione del Carnevale 2022 Roma Capitale ‘veste’ i musei a festa; all’interno dell’evento Carnevale aarte, infatti, alcuni dei luoghi di cultura della Città Eterna si dedicano a visite e laboratori, pensati per l’occasione e dedicati ad adulti e ...