Calciomercato Juventus, è fatta: lo stanno prendendo (Di giovedì 24 febbraio 2022) Goal News ? La Juventus guarda al futuro: più che un sostituto Vlahovic, la volontà della dirigenza bianconera è quella di rafforzare ulteriormente il centrocampista dopo l'arrivo di Zakaria dal Mönchengladbach a mercato di gennaio Forza. Cherubini Sarà sul mercato alla ricerca di un tuttofare che sappia trarre il meglio da Dusan Vlahovic. Diversi nomi si sono uniti alla Juventus nelle ultime settimane, in particolare Nicolò Zaniolo di fila con Mourinho, ma l'arrivo di Roma 22 dipenderà dalla possibile partenza di Paulo Dybala. In scadenza nel 2024, la Roma ha fissato il prezzo del cartellino, con valutazioni che oscillano intorno ai 40 milioni di euro. La sfida al prossimo tiro della Juventus a centrocampo è stata Quandou, la Juventus non rinuncia a Sergei Milinkovic-Savic: serbo già in rosa in bianconeri Da tempo un ...

