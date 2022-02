Basket | Eurolega 2021 2022 27^ giornata | programma | date | orari e tv

Leggi su sportface

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Ildella 27^didi, con le, glie come vedere in tv le partite. Settimana che coincide con gli impegni delle Nazionali, proponendo diverse sfide di livello: tra queste, certamente Bayern Monaco-CSKA Mosca, e la trasferta dell’Olimpia Milano sul campo dell’Olympiacos quarto in classifica. Di seguito il dettaglio della, ricordando che tutte le partite saranno visibili in streaming su Eleven Sports, e alcune su Sky (e in streaming su Sky Go). RISULTATI E CLASSIFICA AG: CALENDARIO COMPLETO OLIMPIA MILANO IL REGOLAMENTO DELLA COMPETIZIONE 27^Giovedì 24 ...