Banchero flop | guarda tutti i suoi errori

(Di giovedì 24 febbraio 2022)

Duke vince 65 - 61 in casa di Virginia, ma il futuro azzurro Paologioca la sua peggior partita stagionale chiudendo con 8 punti e 2/13 al tiroha giocato la sua peggior partita stagionale in casa di Virginia. Il 2/13 al tiro è pesante: tenuto lontano dal ferro dalla difesa di Jayden Gardner prima e Kadin Shedrick poi, il ...L’azzurro chiude con 8 punti e 2/13 al tiro e conferma di essere in calo a febbraio. Duke passa comunque, 65-61 ...