Architetti | ingegneri e contabili | Monreale assumerà personale

Monreale – 7 funzionari tecnici, categoria D1, da assumere a tempo determinato e pieno per tre anni con termine ultimo non successivo al 31 dicembre 2026. È quanto ha deciso la giunta comunale con un atto di indirizzo. Si tratta del piano di assunzioni di personale qualificato, necessario all'ente per concorrere ai bandi e agli avvisi pubblici aperti e da aprire nell'ambito del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Già sono state presentate diverse richieste di finanziamento per la realizzazione di opere pubbliche di particolare rilevanza e complessità, alcune delle quali hanno già trovato accoglimento, ma le figure tecniche presenti in organico sono alquanto esigue e insufficienti per la progettazione e la conduzione di tali opere pubbliche, anche per quanto concerne gli aspetti contabili e di rendicontazione.

