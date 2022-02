A La Spezia premi per il riciclo delle bottiglie in Pet (Di giovedì 24 febbraio 2022) Roma, 24 feb. - (Adnkronos) - Parte oggi a Città della Spezia, presso il mercato coperto di piazza Cavour, l'iniziativa 'Riciclami al Mercato… e sarai premiato' volta ad avviare in città il processo 'bottle to bottle', ossia generare Rpet da bottiglie usate per realizzarne nuove, attraverso l'installazione di un eco compattatore Coripet, consorzio volontario senza scopo di lucro che ha come mission la raccolta e l'avvio a riciclo delle bottiglie in Pet dopo il loro utilizzo. I cittadini con l'ausilio dell'app Coripet, scaricabile da smartphones, oppure con la card Coripet, possono accedere alla macchina mangia plastica, inserire le bottiglie, che devono essere vuote, non schiacciate, con tappo, etichetta e codice a barre leggibile, e guadagnare punti. Una bottiglia un ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 24 febbraio 2022) Roma, 24 feb. - (Adnkronos) - Parte oggi a Città della, presso il mercato coperto di piazza Cavour, l'iniziativa 'Riciclami al Mercato… e saraiato' volta ad avviare in città il processo 'bottle to bottle', ossia generare Rpet dausate per realizzarne nuove, attraverso l'installazione di un eco compattatore Coripet, consorzio volontario senza scopo di lucro che ha come mission la raccolta e l'avvio ain Pet dopo il loro utilizzo. I cittadini con l'ausilio dell'app Coripet, scaricabile da smartphones, oppure con la card Coripet, possono accedere alla macchina mangia plastica, inserire le, che devono essere vuote, non schiacciate, con tappo, etichetta e codice a barre leggibile, e guadagnare punti. Una bottiglia un ...

