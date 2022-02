VIDEO Sinner-Murray 2-0 | ATP Dubai 2022 | highlights e sintesi Prova di forza dell’azzurro

Leggi su oasport

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Janniksfiderà l’amico e compagno di doppio (i due però oggi si sono ritirati), il polacco Hubert Hurkacz, nei quarti di finale del torneo ATP 500 didi tennis: oggi l’azzurro infatti ha battuto il britannico Andynel secondo turno in due set con il punteggio di 7-5 6-2. Il tennista italiano ha così incamerato altri 45 punti per 90 complessivi finora nel torneo validi sia per il ranking ATP che per la Race ATP e domani potrebbe rimpinguare il proprio bottino: in palio contro il polacco ci sarà la permanenza nella top ten mondiale, cheperderebbe per un solo punto in caso di sconfitta (3496 contro 3495).ANDY-JANNIK0-2 Foto: LaPresse