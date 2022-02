Udine: contributi straordinari per pagare l’affitto a chi non ce la fa a causa del Covid (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Barillari: dal Comune contributi straordinari per pagare l’affitto a chi non ce la fa a causa del Covid. La misura è destinata a chi abita in affitto e non riesce a fronteggiare i costi del canone di locazione perché penalizzato dalla pandemia. Sono richiesti due requisiti: un Isee non superiore ai 35mila euro e una contrazione del proprio reddito superiore al 20% tra il 2019 e il 2020 o superiore al 25% tra il 2020 e il 2021. Come nasce l’iniziativa? Lo spiega l’assessore alle politiche sociali Giovanni Barillari, titolare della delibera ad hoc approvata questa mattina dalla giunta comunale. “L’emergenza sanitaria – così Barillari – ha lacerato il tessuto sociale e ha provocato danni molto profondi anche dal punto di economico. Ci sono categorie professionali che hanno subito ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Barillari: dal Comunepera chi non ce la fa adel. La misura è destinata a chi abita in affitto e non riesce a fronteggiare i costi del canone di locazione perché penalizzato dalla pandemia. Sono richiesti due requisiti: un Isee non superiore ai 35mila euro e una contrazione del proprio reddito superiore al 20% tra il 2019 e il 2020 o superiore al 25% tra il 2020 e il 2021. Come nasce l’iniziativa? Lo spiega l’assessore alle politiche sociali Giovanni Barillari, titolare della delibera ad hoc approvata questa mattina dalla giunta comunale. “L’emergenza sanitaria – così Barillari – ha lacerato il tessuto sociale e ha provocato danni molto profondi anche dal punto di economico. Ci sono categorie professionali che hanno subito ...

